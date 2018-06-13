رئيس التليفزيون: لم أتلقَ قرارًا بشأن بث مباريات كأس العالم حتى الآن

كتب- محمد عمارة ومصطفى علي:

قال مجدي لاشين، رئيس التليفزيون المصري، إنه لم يتلقَ أي قرارات من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها غدا الخميس.

وأعلن جهاز حماية المنافسة، في بيان أمس الثلاثاء، أن مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا فتحت تحقيقا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول امتناعها عن منح حق البث لـ22 مباراة في كأس العالم التي يشارك بها المنتخب المصري.

وأضاف لاشين لمصراوي، الأربعاء: "حتى الآن لم تصلني تعليمات بشأن هذا الأمر، وإذا كان فيه بث لأي مباراة كنت عرفت".

وكشفت مصادر من داخل الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي أن أزمة سادت داخل الهيئة، أمس، بعد تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تحذيرات من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من بث التليفزيون الأرضي 22 مباراة من منافسات كأس العالم بروسيا، بعد قرار الهيئة الوطنية للإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ببث المباريات.

ويجري وفد اتحاد الكرة المتواجد في موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي، اتصالا بمسؤولي التليفزيون المصري خوفا من إذاعة المباريات وتلقي عقوبات قاسية، قد تصل إلى عدم مشاركة الفراعنة في التصفيات المقبلة لكأس العالم، وفرض عقوبات مالية قاسية في ظل تحذيرات فيفا بعدم بث أي مباريات لكأس العالم دون موافقته.