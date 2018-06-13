وزير التنمية المحلية: مستمر في عملي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه مستمر في عمله بالوزارة حتى ظهور التشكيل الوزاري الجديد الذي يقوده المهندس مصطفى مدبولي.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه على تواصل مستمر مع المهندس مصطفى مدبولي، المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بشأن الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، نافيا أن يكون الحديث تطرق إلى موقفه في التعديل الوزاري الجديد، سواء بالاستمرار في منصبه أو المغادرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه في مكتبه بشكل يومي لتسيير أعمال الوزارة، كما هو الحال بالنسبة لجميع وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة.

واستقالت حكومة المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء قبل الماضي، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا باستمرار الوزراء في مناصبهم لتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب عقب الانتهاء منها.