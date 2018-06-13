وزيرة الهجرة تهنئ "مصري" تولى عمادة "اعلام ميونخ "

كتبت-مروة شوقي:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور محمد السيد بدر، البالغ من العمر ٣٩ عامًا مصري الجنسية، لتوليه منصب عميد كلية الإعلام بمدينة ميونيخ بألمانيا، عقب منافسة شرسة مع 17 أستاذًا ألمانيًا.

وأعربت وزيرة الهجرة، في بيان، الأربعاء، عن فخرها الشديد بالكفاءات المصرية بالخارج وحجم الإضافة التي يقدمونها لمختلف الأماكن والمجالات التي يعملون بها، مشيرة إلى أن المصري يستطيع تولي أعلى المناصب بغض النظر عن سنه، فكفاءته دائمًا ما تكون السبيل للتقدم إلى الصفوف الأولى.

ويعد "بدر"، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد هذا المنصب، وتقلد بدر منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام 2017 بعد منافسة شرسة مع 72 أستاذًا ألمانيًا، بالإضافة إلى أنه قام بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.