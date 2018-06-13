معهد الفلك يعلن موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة ستكون في الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحًا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مدينة طابا، أول المواقع المصرية تؤدي صلاة عيد الفطر، ويحين موعدها في الخامسة و5 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر ويحين موعدها في الخامسة و39 دقيقة.

وأضاف أن هناك 3 مدن هي بورسعيد، سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدي سكانها صلاة عيد الفطر في "الساعة الخامسة و13 دقيقة"، فيما يحين موعد الصلاة في مدن السويس والطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و13 دقيقة، وفي مدينة العريش في الخامسة و6 دقائق

ويؤدي سكان دمنهور في الساعة الخامسة و19 دقيقة، فيما يحل موعد الصلاة في كل من طنطا وبنها وشبين الكوم في الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفي المنصورة والغردقة في الساعة الخامسة و15 دقيقة، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و16 دقيقة، وكفر الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و17 دقيقة، والفيوم وقنا في الساعة الخامسة و22 دقيقة، وبنى سويف في الساعة الخامسة و21 دقيقة

ولفت المعهد إلى أن صلاة عيد الفطر يحل موعدها في الساعة الخامسة و27 دقيقة بكل من المنيا وأسيوط وأسوان وسوهاج، وستكون في أبوسمبل، الساعة الخامسة و36 دقيقة، ومرسى مطروح، الساعة الخامسة و33 دقيقة وفي الخارجة، الساعة الخامسة و25 دقيقة، وفي نويبع، الساعة الخامسة و7 دقائق، وفي حلايب، الساعة الخامسة و14 دقيقة.