بالتقسيط.. تعرف على رحلات شركات السياحة في أيام العيد

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن عدد من شركات السياحة عن طرح برامجها في المقاصد السياحية المصرية لجذب السائحين الراغبين في قضاء فترة إجازة العيد على الشواطئ بنظام التقسيط على فترة 6 أشهر، على أن يتم السداد عبر "فيزا كارد".

وينشر "مصراوي" الأسعار التي طرحتها الشركات المختلفة لبرامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبرامج عيد الفطر المقبل.

وطرحت إحدى شركات السياحة برنامج العيد في الغردقة "باكيدج" 3 ليالي و5 ليالي فقط للفرد الواحد، شامل الإفطار والعشاء والألعاب بسعر 650 جنيهًا للفرد، والأطفال تحت 6 سنوات مجانًا، فيما جاء فوق سن 6-12 خصم (50% من السعر).

كما طُرحت أسعار خاصة للشركات والمجموعات بعدد 5 ليال لحجز الغرفة لفردين شامل 3 أيام العيد، وحضور الحفلات بسعر 5500 جنيه، بينما طرحت 3 ليال لحجز الغرفة المزدوجة لفردين لمدة ثلاث أيام العيد شامل حضور الحفلات، والبرنامج كامل بسعر 4900 جنيه.

وطرحت إحدى الشركات الأخرى برنامج رحلة عيد الفطر في شرم الشيخ بعدد 4 أيام و3 ليال في فندق "بالم بيتش ريزورت- 4 نجوم". ويبلغ سعر الفرد في الغرفة المزدوجة 2250 جنيهًا. وجاء سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بفندق "كونتيننتال بلازا بيتش ريزورت - 5 نجوم ديلوكس" شرم الشيخ بـ 2250 جنيهًا.

وطرح عدد كبير أيضًا من الشركات أسعار برامج رحلات إلى الغردقة في العيد بنظام التقسيط، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون التقسيط من خلال البنوك، ويتم التقسيط الرحلة لمدة 6 أشهر دون فوائد لحاملي بطاقة ائتمان بنك مصر، وقريبًا لحاملي بطاقة ائتمان بنك التجاري الدولي CIB، وعدد من البنوك الأخرى.

يشمل برنامج رحلات الغردقة إقامة كاملة بفندق 5 نجوم (إفطار - غداء - عشاء - مشروبات سناكس)، ودخولاً مجانيًا لأكبر "أكوا بارك" في الغردقة داخل المنتجع 30 لعبة مختلفة وأمواجًا صناعية ونهرًا سريعًا وشاطئًا رمليًا بطول 1500 متر، وحفلات كل يوم بالليل وبلياردو ومنطقة ألعاب للأطفال وحمامات سباحة للكبار والأطفال، ورحلات عيد الفطر المبارك، والبرامج عبارة عن رحلة 3 ليال 4 أيام تبدأ من يوم 15 ويوم 16 يونيو الجاري، ويبدأ سعر الغرفة المزدوجة من 3300 جنيه 3 ليال 4 أيام. أما سعر الغرفة المزدوجة للفرد فيبلغ 4400 جنيه لـ 4 ليال (5 أيام).

وقال سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن فكرة التقسيط في أي نوع من أنواع السلع والخدمات يساعد علي تنشيطها وزيادة مبيعاتها ولكن خطورته في نفس الوقت تكمن في أنه قد يجلب عملاء دون المستوى المطلوب.

ونوه عبدالمنعم، لمصراوي، إلى أن هذا النوع من التقسيط يؤثر سلبًا على حركة السياحة فيما بعد لأن وجود عميل دون المستوي سيؤثر على الخدمة وعلى رضا باقي العملاء سواء مصريين أو أجانب عن الفندق وربما عن المقصد السياحي ككل.

من جانبه، أكد علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية، أن نسب الإشغالات السياحية بالمدينة 100% وحجوزات الفنادق بمختلف درجاتها ستكون كاملة العدد في أيام العيد.

وأوضح المانسترلي أنه تجميل الشواطئ وتطوير كورنيش البحر والمزارات السياحية بالإسكندرية استقبالاً للسائحين في أيام عيد الفطر المبارك والمصطافين بشكل عام، ورفع جودة الخدمات المقدمة وزيادة عدد الكافيهات بالشواطئ لاستقبال الزوار.​