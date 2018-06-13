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بالصور.. "مستقبل وطن" يصدر التشكيل النهائي لأماناته في 4 محافظات

03:57 ص الأربعاء 13 يونيو 2018
بالصور.. "مستقبل وطن" يصدر التشكيل النهائي لأماناته في 4 محافظات

المهندس أشرف رشاد

كتبت - مروة شوقي:

أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارًا بالتشكيل النهائي لأمانات الحزب، في عدد من المحافظات، عقب الاندماج مع جمعية "كلنا معاك من أجل مصر".

تضمن القرار تشكيل هيئات مكاتب محافظات الشرقية، والدقهلية، وأسوان، وسوهاج.

شملت تشكيلات هيئات المكاتب أمانات الشباب والمرأة، وشؤون المجالس المحلية، والتدريب والتثقيف، والمواطنة.

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أشرف رشاد حزب مستقبل وطن كلنا معاك من أجل مصر الشرقية الدقهلية أسوان سوهاج
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