بالصور.. "مستقبل وطن" يصدر التشكيل النهائي لأماناته في 4 محافظات

كتبت - مروة شوقي:

أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارًا بالتشكيل النهائي لأمانات الحزب، في عدد من المحافظات، عقب الاندماج مع جمعية "كلنا معاك من أجل مصر".

تضمن القرار تشكيل هيئات مكاتب محافظات الشرقية، والدقهلية، وأسوان، وسوهاج.

شملت تشكيلات هيئات المكاتب أمانات الشباب والمرأة، وشؤون المجالس المحلية، والتدريب والتثقيف، والمواطنة.

​