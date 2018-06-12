"فيفا" يختار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم

كتب ـ يوسف عفيفي:

وقعت حملة "مصر – اكتشف واستثمر" الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة: هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصري، منذ عام 1990، وتعتزم حملة وزارة السياحة استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم التنوع الثري والفريد للتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها مصر لضيوفها.

وأضافت المشاط: "وزارة السياحة ستقيم مجموعة من الفعاليات في روسيا تزامنا مع بطولة كأس العالم التي ستستمر على مدى شهر، وستعرض على المشجعين والجمهور الرياضي الأكبر في العالم ما تمتلكه مصر الحديثة بطريقة جديدة وجذابة".

وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي "كوننا راعيا إقليميًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018"، يمنحنا تواصلا وانتشارا عالميا وقدرة على إبراز وتوصيل التنوع الاستثماري الهائل والإمكانات التي تملك مصر تقديمها".

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى ما يُتاح لمصر من تسليط الضوء من خلال الحدث الرياضي الأعلى مشاهدة في العالم، فإن حملة "مصر – اكتشف واستثمر" سوف تشارك على الصعيد العالمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع الجماهير الموجودة في روسيا لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر.

من جانبه قال ايان داوني، مدير المبيعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، "إنه لمن دواعي سرور الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتعاقد مع أول راعي إقليمي أفريقي رسمي لكأس العالم في روسيا "فيفا 2018". ومثلما يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إبراز جمال لعبة كرة القدم، فإن هدف حملة “مصر – اكتشف واستثمر الرئيسي هو تسليط الضوء على جمال مصر وتعزيز إمكاناتها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية، وهذا التعاون ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أن القارة الأفريقيا مليئة بعشاق كرة القدم في كافة أنحائها، خاصة بعد بطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا "فيفا 2010". وإنه لمن دواعي السعادة لدينا أن يكون معنا شريكا قويا آخر في هذه الفعالية، ونحن جميعا في انتظار بدء أكبر حدث رياضي في العالم".

جدير بالذكر أنه يمكن الوصول الى موقع حملة “مصر – اكتشف واستثمر” من خلال هذا الرابط: www.investinegypt.gov.eg ، وهو مخصص لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا "فيفا 2018"، مع روابط لمعلومات حول الاستثمار في مصر.

كما يمكن الوصول الى الموقع الإلكتروني المخصص لكأس العالم في روسيا "فيفا 2018" على الرابط: ww.egypt.travel/worldcupvq