"الصوت والضوء" تضئ الأهرامات احتفالا باختيار مصر الراعي الإقليمي للمونديال

كتب ـ يوسف عفيفي:

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الثلاثاء، الأهرامات وأبو الهول احتفالا بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان مصر الراعي الإقليمي في فعاليات كأس العالم لكره القدم 2018 في روسيا، وذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال والآثار ووزارتي السياحة والاستثمار.

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، إن إضاءة الأهرامات بعلم مصر وكأس العالم وذلك احتفالا بهذا الحدث العالمي، سيعود بالنفع على السياحة المصرية كدعاية غير مباشرة لها.

وأضاف سعد، أن الصوت والضوء كثيرا ماتضئ الأهرامات فى مناسبات مصر العديدة والمختلفة فيذكر أنها قد أضاءت الأهرامات فور تأهل منتخب مصر كأس العالم فى أكتوبر من العام الماضي.