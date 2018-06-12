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السيسي: 3 ملايين يعملون بالمشروعات القومية.. غيروا شكل البلد

11:04 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
السيسي: 3 ملايين يعملون بالمشروعات القومية.. غيروا شكل البلد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تحملت خلال الفترة الماضية عبئا كبيرا لمواجهة التحديات، موجها الشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل ومتمنيا التوفيق للحكومة الجديدة التي سيشكلها الدكتور مصطفي مدبولي.

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، أن من يتولي المسئولية في مصر يتعذب كثيرا لأنها مسئولية صعبة، داعيا المواطنين إلى إدراك الواقع بصورة حقيقية.

ولفت إلى أن هناك ٣ ملايين مواطن إضافي تمكنوا من العمل في السنوات الأربع الماضية في المشروعات القومية الجاري تنفيذها على الأقل واستطاعوا تغيير شكل ومستقبل البلد، واستطاعوا كسب عيشهم.

وأشار الرئيس إلى خطورة الزيادة السكانية التي تمثل عبئا على موارد الدولة، داعيا المواطنين إلى إحكام العقل والتفكير بجدية في مستقبل أبنائهم وأسرهم قبل إنجاب عدد كبير من الأطفال.

السيسي المشروعات القومية شريف إسماعيل حفل إفطار الأسرة المصرية مصطفي مدبولي

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