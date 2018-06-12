"المعارضة" تشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور السيسي

القاهرة - مصراوي:

شارك موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شارك فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حفل الإفطار، مرتديًا "كابًا" يُخفي الإصابة التي تعرض لها في رأسه خلال الاعتداء على حفل إفطار الحركة المدنية الديمقراطية بالنادي السويسري بالجيزة، الأسبوع الماضي.

وحرص منظمو حفل الإفطار على أن يتواجد وزير أو مسؤول على كل مائدة داخل حفل الإفطار الذي أقيم داخل فندق الماسة بالقاهرة.

وتحدث الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل الإفطار، عن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين والذي يُقدر بـ 330 مليار جنيه سنوياً.

وطلب الرئيس من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المستقيل، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الجديد، بالوقوف بجانبه على المنصة، مطالبًا الجميع بأن يقف في "ضهر" مصر للتغلب على التحديات.