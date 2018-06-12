رئيس الكنيسة الرسولية: مصر ماضية في طريق الإصلاح

القاهرة- أ ش أ:

أكد القس ناصر كتكوت رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية، أن مصر ماضية في طريق الإصلاح، وأن ما يتم الآن من إجراءات ومشروعات ستكون في صالح المواطن خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية -خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالمعادي-، إن الكنيسة حريصة على تقديم دورها الاجتماعى لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنها تقوم بتقديم العديد من المشروعات الخدمية والاجتماعية؛ حيث توزع شنط مدرسية لنحو 5 آلاف طفل مع بداية العام الدراسي من مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم دورات رياضية بالقرى تجمع بين الشباب لدعم الوحدة الوطنية بين الأجيال الجديدة.

وأضاف أنه استضاف السيدة مارلين هيكي، من قيادات الكنيسة الرسولية في أمريكا، من أجل نقل صورة حقيقية عن الوضاع في مصر وتشجيع حركة السياحة، حيث نشرت مجموعة من الفيديوهات عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، خلال زياراتها لمنطقة الاهرامات، وأنها ستقوم بزيارة مصر خلال أكتوبر المقبل ومعها أعداد كبيرة للتأكيد على أن مصر تتمتع بالأمن والأمان.

ونوه القس إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني، من أقرب أصدقائه، مشيرا إلى أن هناك روابط من الصداقة والمحبة تربط دائما بين الكنيستين.

وأضاف أنه سيتم عقد انتخابات لاختيار رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية يوم 27 يونيو الجاري، ويتم التصويت من خلال ممثلين لـ150 كنيسة على مستوى الجمهورية، ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن 45 عاما، وأنه خدم في أحد الكنائس الرسولية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فضلا عن سيرته الحسنة بين الجميع.