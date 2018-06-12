السيسي: الدولة تدعم الأسرة شهريًا بـ 1000 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تتحمله الدولة لدفع رواتب العاملين في الدولة والتي تصل إلى ٣٥٠ مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الدولة تقترض حتى تستطيع أن تسدد هذه المرتبات مما يمثل عبئا ضخما على الموازنة العامة.

وأضاف السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، أن فوائد الديون تصل إلى ٥٤٠ مليار جنيه، وستصل قيمة المعاشات العام القادم ٢٠٠ مليار جنيه، ترتفع عام ٢٠٢٣ لتتجاوز ال٣٠٠ مليار جنيه.

وأوضح الرئيس أن الدولة تدعم الأسرة شهريا بما قيمته ١٠٠٠ جنيه من بينها دعم الخبز بنحو ٣ جنيهات يوميا للمواطن الواحد ودعم يصل إلى ٢٦٠ جنيها في صورة أنبوبتي بوتجاز لكل أسرة ودعم بطاقة التموين بنحو ٢٠٠ جنيه شهريا لأسرة مكونة من ٤ أفراد ودعم الشريحة الأولي من استهلاك الكهرباء وحدها بنحو ٧٠ جنيها لا يدفع منها المواطن سوي ١٢ جنيها.

ودعا السيسي، المواطنين إلى تحمل أعباء الإصلاح لأنه لا بديل سوى الحصول على دعم خارجي ولكن من يقدم الدعم مرة لن يقدمه مدي الحياة وإما أن يرزقنا الله بموارد وثروات طبيعية.