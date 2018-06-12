السيسي: "اللي عنده حلول للأزمة الاقتصادية يجي يقف مكاني"

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عام 2023 ستصل المعاشات التي تدفعها الدولة إلى 300 مليار جنيه، تسددها عن طريق الاقتراض، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الذي يتم دفعه للمعاشات يسدد بالدين.

وأضاف "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الحالية التي تم إقرارها، يوجد بها 540 مليار جنيه خدمة دين فقط دون أن نسدد أصل الدين، وهذا دين كبير.

وتابع "السيسي"، أن الله حفظ مصر مرتين، الأولى في 2011 والثانية في 2013، مردفًا: "المقربين مني يعرفون جيدًا أني ممكن لا أكل ولا أشرب ومخدش حاجة من حد، واللي عنده حلول للأزمة الاقتصادية وتكون متكاملة يجي يقدمه ويقف مكاني، وكل ما قُدم من حلول نظريات".