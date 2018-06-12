 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استفتاء مصراوي قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

السيسي: "اللي عنده حلول للأزمة الاقتصادية يجي يقف مكاني"

09:06 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
السيسي: "اللي عنده حلول للأزمة الاقتصادية يجي يقف مكاني"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عام 2023 ستصل المعاشات التي تدفعها الدولة إلى 300 مليار جنيه، تسددها عن طريق الاقتراض، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الذي يتم دفعه للمعاشات يسدد بالدين.

وأضاف "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الحالية التي تم إقرارها، يوجد بها 540 مليار جنيه خدمة دين فقط دون أن نسدد أصل الدين، وهذا دين كبير.

وتابع "السيسي"، أن الله حفظ مصر مرتين، الأولى في 2011 والثانية في 2013، مردفًا: "المقربين مني يعرفون جيدًا أني ممكن لا أكل ولا أشرب ومخدش حاجة من حد، واللي عنده حلول للأزمة الاقتصادية وتكون متكاملة يجي يقدمه ويقف مكاني، وكل ما قُدم من حلول نظريات".

السيسي المعاشات حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني الأزمة الاقتصادية

الخبر التالى:

السيسي: أطلقنا يد المؤسسات الرقابية ضد الفساد.. و"الملف ده مفهوش هزار"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان