السيسي: "مفيش حاجة هتحصل في مصر أنا مش مسؤول عنها"

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض طلب منه عدم الحديث عن إجراءات رفع الدعم، وأن يترك الحكومة المستقيلة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في مواجهة مع الشعب، وهو ما رفضه تمامًا.

وأضاف "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أننا جميعًا في مركب واحد، ولا بدَّ من المواجهة الحقيقية لمشاكلنا حتى نستطيع حلها.

وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وتابع السيسي، أنه لن يسمح أن تتحمل الأجيال القادمة عبء ومسؤولية كبيرة، قائلًا: "مفيش حاجة هتحصل في مصر أنا مش مسؤول عنها".

وأردف الرئيس السيسي، أننا سنواجه مشاكل الدولة بكل صدق وصراحة.

وشارك في حفل الإفطار، المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وعدد من الوزراء والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة.