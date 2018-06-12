أول تعليق من السيسي على زيادة أسعار الكهرباء: "اللي معهوش هندفعله"

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تتحمل 632 مليار جنيه فاتورة الدعم كل عام، والحكومة في المتوسط تدعم كل أسرة بألف جنيه، ما بين دعم البوتاجاز والخبز والسلع التموينية.

وأضاف "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستظل تقدم هذا الدعم حتى تُعد قاعدة بيانات حقيقية توضح من المستحق، موضحا أن كل مواطن يحصل على دعم من الدولة في الخبز حوالي من 400 إلى 500 جنيه شهريا.

وتطرق الرئيس السيسي إلى سؤال أحد الصحفيين لوزير الكهرباء محمد شاكر، عن المواطن الذي لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء، وذلك في مؤتمر إعلان الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، قائلًا: "هذا كلام مهم.. واللي معهوش فعلًا هندفعله".

وتابع السيسي، أنه يعيش هموم المصريين منذ أكثر من 30 عامًا، وكان لديه رغبة قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية، أن يرى الدولة قوية.

وشارك في حفل الإفطار، المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وعدد من الوزراء والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح.

وقال شاكر، إن متوسط من يستهلك 50 كيلووات شهريًا، سيسدد 12 جنيها بعد الزيادة الجديدة، ومن يستهلك 100 كيلووات، 28 جنيهًا، ومن يستهلك 200 كيلووات، 78 جنيهًا، ومن يستهلك 250 كيلووات، 118 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلووات، 153 جنيهًا، ومن يستهلك 350 كيلووات، 188 جنيهًا، و400 كيلووات، 237 جنيهًا، و450 كيلوات، 282 جنيهًا، و500 كيلوات 327 جنيهًا، و550 كيلووات 372 جنيهًا، و600 كيلووات، 417 جنيهًا، و650 كيلوات 462 جنيهًا.