مُتحدث البرلمان يوضح حقيقة سفر نواب إلى روسيا على نفقة المجلس

كتب- أحمد علي:

رد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، على ما تردد من تحمل المجلس تكاليف سفر عدد من الأعضاء إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم 2018، قائلًا إن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف "حسب الله"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن للمجلس أن يتحمل مثل هذه الأمور من ميزانيته، مشيرًا إلى أن في ذلك مخالفة للائحة مجلس النواب، والدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، حريص كل الحرص على تطبيق واحترام الدستور والقانون.

وطالب المتحدث الرسمي لمجلس النواب، بتحري الدقة في مثل هذه الأمور، كاشفًا أن هناك عددًا من النواب قرروا السفر والإقامة على نفقتهم بموسكو؛ حبًا وتشجيعًا للمنتخب الوطني لكرة القدم.​