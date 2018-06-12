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تنظيم حفل إفطار الوحدة الوطنية بالمركز الثقافي للمؤتمرات - صور

07:59 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
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كتب- هاني رجب:

أقام المركز الثقافي لتنظيم المؤتمرات، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار الوحدة الوطنية تحت شعار "يد واحدة وطن واحد".

وعقد المركز ندوة تحت عنوان "مصر أرض التوحيد"، نظمها اللواء سلامة الجوهري، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والشيخ إسلام النواوي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والقس بولس عدلي، راعي كنيسة القديس بولس الرسول بالعبور، والفنان طارق الدسوقي.

وتحدث "النواوي" عن بعض الدعوات التي تسعى إلى إفساد العلاقة بين شركاء الوطن، مهاجمًا أصحابها، قائلًا: "هم متطرفون".

وأضاف، أن القرآن الكريم كان واضحًا عندما وجه النداء في القرآن للإنسانية كلها مسلمين وغير مسلمين، وذلك في الآية رقم 70 في سورة الإسراء.

من جانبه، قال القس بولس، إن الوحدة الوطنية لا تمانع الاختلاف، والاختلاف لا يؤثر في الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي حالة البلد الاجتماعية المعبرة عن وحدة الشعب وتركيزه بمختلف طوائفه وفئاته على هدف واحد مشترك، والتزام الشعب بالقانون بنزاهة دون تمييز أو تفرقة.

واختتم الندوة الفنان طارق الدسوقي بقوله إن المسلم والقبطي إخوة بوحدة الدم والأرض، والتاريخ أوصل في نفوسهم نفس العقيدة وهي الايمان بالله ونبذ الحروب، ويتنفسون نفس المفاهيم السمحة، لافتًا إلى إلى أن الإسلام دين السلام والمسيحية دين المحبة وعلى الأرض نحيا بالمحبة والسلام.​

المركز الثقافي لتنظيم المؤتمرات حفل إفطار الوحدة الوطنية مصر أرض التوحيد سلامة الجوهري مجلس النواب

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