بمقدم يصل لـ500 ألف جنيه.. "الإسكان" تعلن موعد الحجز في أبراج العلمين الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، أن شركة "سيتي إيدج" المسؤولة عن تسويق وبيع الأبراج المنفذة في مدينة العلمين الجديدة، بدأت في إجراءات الحجز للراغبين.

وقالت هاني يونس، متحدث وزارة الإسكان، إن الشركة ستبدأ في استلام الشيكات المخصصة للحجز من الغد، بمقرها في مبنى أركان مدينة الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن دفعات الحجز تبدأ من 150 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و200 ألف للغرفتين، و300 ألف جنيه لـ3 غرف، و500 ألف لـ4 غرف.

وأضاف "يونس"، اليوم الثلاثاء، أن الأبراج في موقع مميز، ويطل على البحر مباشرة، بشاطئ ساحر، ومياه فيروزية لن تتكرر، والأبراج بارتفاع يصل حتى 40 دورًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعد حاليًا لطرح وحدات أخرى تناسب مختلف شرائح الدخل.

وعرض متحدث الوزارة، صورًا لماكيت الأبراج وإعلانات المشروع بالشوارع الرئيسية.​