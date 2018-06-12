​ننشر أسماء الفائزين بحوائز النيل والدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2017

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود صقر، أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2017، وجوائز الرواد والمرأة لعام 2017، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2018 التي تمنحها الأكاديمية سنويًا.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، بلغت الجوائز 48 جائزة، والجامعات الفائزة بأكبر عدد من الجوائز هي: جامعة القاهرة (13) جائزة، المركز القومي للبحوث (7) جوائز، جامعة عين شمس (7)، جامعة الإسكندرية (4) جوائز، جامعة الزقازيق (4)، الجامعة اليابانية (3) جوائز، جامعة المنصورة (3) جوائز، معهد بحوث البترول جائزتان، جامعات المنوفية، كفر الشيخ، مدينة السادات، بنها، أسيوط، جنوب الوادي، قنا، المنيا، زويل، جامعة قناة السويس، البريطانية، هيئة المواد النووية، مدينة الأبحاث العلمية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية جائزة واحدة لكل منهم.

وينشر مصراوي أسماء الفائزين بالجائزة.