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"حماية المنافسة": الكوميسا تفتح تحقيقًا ضد "فيفا" بسبب بث كأس العالم

05:50 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
"حماية المنافسة": الكوميسا تفتح تحقيقًا ضد "فيفا" بسبب بث كأس العالم

كتب- عمر مصطفى:

فتحت منظمة الكوميسا، تحقيقًا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما نسب إليه من ممارسات احتكارية في مباريات كأس العالم المقام في روسيا خلال شهر يونيو الجاري، وطالبته ببعض البيانات والمعلومات في هذا الشأن.

وقال جهاز حماية المنافسة المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على اتفاقية التعاون التي تجمع بين جهاز حماية المنافسة ومفوضية المنافسة التي تتمتع مصر بعضويتها، جرى تقديم كافة الأدلة التي تثبت من ظاهرها وقوع مخالفات لكل من قانون حماية المنافسة المصري ولائحة المنافسة بمنظمة الكوميسا، لافتًا إلى فتحها للوقوف على مدى مخالفتها للائحة المنافسة بالمنظمة.

وقال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة في وقت سابق، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لم يرد على خطاب الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إذاعة 22 مباراة بمونديال روسيا عبر التلفزيون الأرضي حتى الآن، مضيفًا: "موقف إذاعة 22 مباراة عبر التلفزيون الأرضي قانوني بنسبة مائة في المائة، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي نفسه المنشورة على الموقع الرسمي للفيفا".​

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منظمة الكوميسا حماية المنافسة فيفا كأس العالم مباريات كأس العالم روسيا

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