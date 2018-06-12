 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

رئيس "الثانوية": ضبط شخصين أديا امتحان اللغة الإنجليزية بدلا من الطلاب

06:04 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
رئيس "الثانوية": ضبط شخصين أديا امتحان اللغة الإنجليزية بدلا من الطلاب

الدكتور رضا حجازي

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد حالات الغش على المواقع الإلكترونية اليوم خلال أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بلغت 15 حالة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب.

وأضاف حجازي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط شخصين أديا امتحان اللغة الإنجليزية بدلًا من الطلاب.

وقالت إيمان يوسف، مدير اللغة الإنجليزية، إن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط بمجمل أكثر من 50%، لافتة إلى أن وسائل الغش كانت بها حالات غريبة جدًا، وهي حضور أشخاص الامتحان بدلًا من طلاب.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2018، بدأت يوم الأحد الماضي 3 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي 1 يوليو المقبل، حيث تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحًا، ويؤديها ما يقرب من 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات في 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

رضا حجازي قطاع التعليم العام امتحانات الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية

الخبر التالى:

بمقدم يصل لـ500 ألف جنيه.. "الإسكان" تعلن موعد الحجز في أبراج العلمين الجديدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان