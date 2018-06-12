رئيس "الثانوية": ضبط شخصين أديا امتحان اللغة الإنجليزية بدلا من الطلاب

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد حالات الغش على المواقع الإلكترونية اليوم خلال أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بلغت 15 حالة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب.

وأضاف حجازي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط شخصين أديا امتحان اللغة الإنجليزية بدلًا من الطلاب.

وقالت إيمان يوسف، مدير اللغة الإنجليزية، إن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط بمجمل أكثر من 50%، لافتة إلى أن وسائل الغش كانت بها حالات غريبة جدًا، وهي حضور أشخاص الامتحان بدلًا من طلاب.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2018، بدأت يوم الأحد الماضي 3 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي 1 يوليو المقبل، حيث تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحًا، ويؤديها ما يقرب من 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات في 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.