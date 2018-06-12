"كهرباء شمال القاهرة": 250 جنيهًا مكافأة إفطار للعاملين بنظام "الورادي"

كتب- محمد صلاح:

قال هشام فؤاد، رئيس نقابة العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن المهندس ناجي عارف، رئيس الشركة وافق على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية بصرف مكافأة إفطار 250 جنيهًا للعاملين بالشبكات والتحكم والمحصلين وقارئي العدادات والأمن وكل من يعمل بنظام الورادي.

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية، أن رئيس الشركة وافق على صرف 150 جنيهًا مكافأة لكل العاملين بالشركة بمختلف الدراجات.​