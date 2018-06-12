"حماة الوطن": تنسيقية شباب الأحزاب مجهود جماعي لمصلحة العمل السياسي

كتبت-مروة شوقي:

قال اللواء محمد الغباشي، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجمع كل التوجهات السياسية والانتماءات المختلفة، بهدف تكوين صوت جماعي واحد، يشارك في النقاش مع السلطات التنفيذية في الدولة، بما يصب في مصلحة العمل السياسي و الوطن على حد سواء.

وأضاف الغباشي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الدولة لها مجهود جيد في التعامل مع الشباب، تجلى بوضوح في مؤتمرات الشباب بالمحافظات المختلفة، الذي تضمن نقاشات المسئولين مع شباب الأحزاب، واستعراض آرائهم بكل وضوح وشفافية.

وتابع: "تعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدد كبير من الجلسات الشبابية بالمؤتمرات، وإجراء نقاشات مفتوحة في جميع القضايا، بادرة طيبة؛ إيمانًا منه بدعم وتمكين الشباب كونهم وقود المستقبل".

وأشاد متحدث حماة الوطن، بإجراءات التنسيقية كأولى ثمار عملها، وفي مقدمتها التعاون مع لجنة العفو الرئاسي في إطلاق صراح عدد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، علاوة على المطالبة بإنشاء معهد وطني لتدريب الكوادر، وهو ما استجاب الرئيس وأصدر قرار بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

واستطرد: "هناك إجراءات طيبة ونجاح في مجال تعامل الدولة مع الشباب، بتحقيقهم نجاحات متتالية والحصول على مكاسب في التدريب والتأهيل وتولي المسئولية بعدد من وظائف الدولة، وهو ما يمثل بادرة طيبة من مؤسسات الدولة لإعطاء الشباب مساحة لقدرتهم على تحمل المسئولية".