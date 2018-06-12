الليلة.. إنارة الهرم بعلم مصر وكأس العالم احتفالا بـ"الراعي الإقليمي"

كتب- يوسف عفيفي:

وافقت وزارة الآثار على طلب وزارة السياحة بإنارة الهرم، الليلة بوضع علم مصر وكأس العالم عليه؛ تزامنًا مع إعلان وزيرة السياحة من روسيا توقيع عقد الراعي الإقليمي لكأس العالم.

وغادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، متوجهتين إلى روسيا لتوقيع العقد الراعي الإقليمي لكأس العالم، ومن المقرر انطلاق حملة ترويجية لمصر اعتبارا من 14 يونيو الجاري، أثناء بطولة كأس العالم بروسيا.​

وتبدأ هيئة تنشيط السياحة، الحملة الترويجية "هي دي مصر" بروسيا تزامنا مع انطلاق فعاليات المونديال يوم الخميس المقبل، وتخوض السعودية وروسيا مباراة افتتاح البطولة، بينما يواجه منتخب مصر أوروجواي الجمعة المقبل.

ويشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخبًا، وهناك ملايين المشجعين سيشاهدون المباريات من داخل الأستادات، فضلا عن مليارات المشاهدين عبر التليفزيون.