"البحث العلمي" تمنح 49 جائزة وتحجب 10 من جوائز الدولة

كتبت- داليا شبل:

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم، فى دورته 171 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2017، وبلغ عدد الجوائز التى منحها المجلس 49 جائزة.

وحسب بيان البحث العلمي، وزعت الجوائز على نحو:

- جائزة نيـل واحدة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة مقدمة من الأكاديمية.

- تسعة جوائز تقديرية، تشمل أربعة جوائز فى العلوم فى مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية.

- 5 جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية، وقيمة كل جائــزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية.

- سبع جوائز للتفوق، جائزة فى كل من العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وقيمة كل جائــزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية.

-واحد وثلاثون جائزة تشجيعية 11 جائزة فى مجالات العلوم الأساسية والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

- 8 جوائز في المجالات الزراعية وأربعة جوائز في المجالات الطبية وثمان جوائز في المجالات الهندسية، وقيمة كل جائــزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية.

وأعلنت البحث العلمي، حصول جامعة القاهرة علي المركز الأول علي مستوي الفائزين بجوائز الدولة، حيث حصلت على 9 جوائز، خمسة جوائز تقديرية، وجائزة واحدة من جوائز التفوق، وثلاث جوائز تشجيعية.

وتابعت، في المركز الثاني جاء المركز القومي للبحوث بحصوله علي5 جوائز تشمل جائزة واحدة تقديرية، وأربعة جوائز تشجيعية، ثم تأتي جامعة عين شمس والزقازيق لتحصل كلاٌ منهم علي أربعة جوائز، ويليهم في المركز الرابع الجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية والمنصورة ليحصدوا 3 جوائز، ثم معهد بحوث البترول يحصل على جائزتان.

وأضافت، وحصلت كلاٌ من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة السادات، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، جامعة جنوب الوادي، وجامعة قنا، والمنيا، وجامعة زويل، وجامعة قناة السويس، والجامعة البريطانية، وهيئة المواد النووية، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد العالي للهندسة، والهيئة القومية للرقابة الدوائية علي جائزة واحدة في المجالات المختلفة.​