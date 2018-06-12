ملامح تقرير "الأعلى للإعلام" بشأن دراما رمضان: انخفاض ملحوظ في المخالفات

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الرصد وتقييم الأداء الإعلامي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الدكتور سوزان القليني وعضوية جمال شوقي وصالح الصالحي والدكتورة هدى زكريا، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمراجعة التقرير النهائي عن الأعمال الرمضانية لموسم 2018، وكذلك التقارير التي أعدتها اللجنة، على أن يتم إحالة جميع المخالفات الواردة للمجلس الأعلى في اجتماعه المقبل.

وقالت مصادر باللجنة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن التقرير النهائي عن الأعمال الرمضانية شهد متابعة نحو 10 آلاف مشهد بـ16 مسلسلاً، ورصدت اللجنة مخالفات بـ3% فقط من المشاهد التي تابعتها، وهي نسبة قليلة تثبت تراجع المخالفات عن الأعوام السابقة.

وأوضحت المصادر، أن المخالفات التي جرى رصدها تصدرتها الألفاظ السوقية والبذيئة تلاها الإيحاءات الجنسية ثم باقي المخالفات تباعًا، ولأول مرة هذا العام تعكف اللجنة على دراسة تقييمات الإعلانات الواردة على الشاشات ودراسة أغاني تترات المقدمة والنهاية للمسلسلات الرمضانية.