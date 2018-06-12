  • عاجل:تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة "جدول الزيادات الرسمية" (اضغط للتفاصيل)
    • 1339261 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    ملامح تقرير "الأعلى للإعلام" بشأن دراما رمضان: انخفاض ملحوظ في المخالفات

    02:00 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
    ملامح تقرير "الأعلى للإعلام" بشأن دراما رمضان: انخفاض ملحوظ في المخالفات

    الدكتور سوزان القليني

    كتب- مصطفى علي:

    تعقد لجنة الرصد وتقييم الأداء الإعلامي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الدكتور سوزان القليني وعضوية جمال شوقي وصالح الصالحي والدكتورة هدى زكريا، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمراجعة التقرير النهائي عن الأعمال الرمضانية لموسم 2018، وكذلك التقارير التي أعدتها اللجنة، على أن يتم إحالة جميع المخالفات الواردة للمجلس الأعلى في اجتماعه المقبل.

    وقالت مصادر باللجنة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن التقرير النهائي عن الأعمال الرمضانية شهد متابعة نحو 10 آلاف مشهد بـ16 مسلسلاً، ورصدت اللجنة مخالفات بـ3% فقط من المشاهد التي تابعتها، وهي نسبة قليلة تثبت تراجع المخالفات عن الأعوام السابقة.

    وأوضحت المصادر، أن المخالفات التي جرى رصدها تصدرتها الألفاظ السوقية والبذيئة تلاها الإيحاءات الجنسية ثم باقي المخالفات تباعًا، ولأول مرة هذا العام تعكف اللجنة على دراسة تقييمات الإعلانات الواردة على الشاشات ودراسة أغاني تترات المقدمة والنهاية للمسلسلات الرمضانية.

    المجلس الأعلى لتنظيم سوزان القليني دراما رمضان الأعمال الرمضانية

    الخبر التالى:

    تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة "جدول الزيادات الرسمية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان