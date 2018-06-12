تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة "جدول الزيادات الرسمية"

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح.

وقال شاكر إن متوسط من يستهلك 50 كيلووات شهريًا، سيسدد 12 جنيها بعد الزيادة الجديدة، ومن يستهلك 100 كيلووات، 28 جنيهًا، ومن يستهلك 200 كيلووات، 78 جنيهًا، ومن يستهلك 250 كيلووات، 118 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلووات، 153 جنيهًا، ومن يستهلك 350 كيلووات، 188 جنيهًا، و400 كيلووات، 237 جنيهًا، و450 كيلوات، 282 جنيهًا، و500 كيلوات 327 جنيهًا، و550 كيلووات 372 جنيهًا، و600 كيلووات، 417 جنيهًا، و650 كيلوات 462 جنيهًا.

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