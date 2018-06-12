وزير الكهرباء: لم يحدث تخفيف للأحمال منذ 2015

كتب – محمد صلاح ومحمود مصطفى:

قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت 41.2 مليون ساعة عمل، و8 آلاف و500 عامل يوميا، خلال العامين ونصف الماضيين.

وأضاف شاكر في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أنه جرى رفع كفاءة المحطات، وتزويد القدرات دون أي وقود إضافي، ما جعل كفاءة التشغيل عالية، وجرى مضاعفة القدرات المتاحة خلال الأربع سنوات الماضية.

ولفت إلى إضافة 1840 ميجا وات للشبكات دون الحاجة أيضا إلى وقود إضافي، كاشفا عن أنه لم يحدث تخفيف للأحمال ولو حتى بمقدار 1 ميجا، منذ 2015 حتى يونيو 2018، وبعض الانقطاعات التي تحدث يكون سببها تطوير الشبكات.

ونوه وزير الكهرباء، إلى أنه سيكون هناك تأهيل كبير لشبكتي النقل والتوزيع، لأن استمرارية الطاقة يجذب المستثمرين.

وكشف شاكر، عن أن وزارة الكهرباء تسعى أن تكون مصر محورا لتبادل الطاقة وبيعها لدول الجوار.