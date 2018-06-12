  • عاجل:وزير الكهرباء :26% قيمة الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح
    • 1339256 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق الشهادات الفنية

    12:45 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
    وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق الشهادات الفنية

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

    كتبت- داليا شبل:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التنسيق لطلاب الشهادات الفنية، يبدأ في أوائل شهر أغسطس المقبل.

    وأوضح عبدالغفار، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري إعفاء الطلاب الخمسين الأوائل بكل شعبة من شعب التعليم الفني من قواعد التوزيع الجغرافي تقديرًا لتفوقهم وتشجيعا لهم.

    ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد القبول بالمعاهد والجامعات، هذا العام، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة كما هو متبع.

    يشار إلى أن موعد التنسيق للجامعات والمعاهد العليا للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، يبدأ مباشرة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بـ 72 ساعة، من خلال ثلاث مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.

    خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الشهادات الفنية

    الخبر التالى:

    وزير الكهرباء: نعمل على إنهاء 2673 كيلو متر بالشبكة القومية الموازية هذا العام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان