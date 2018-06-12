وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق الشهادات الفنية

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التنسيق لطلاب الشهادات الفنية، يبدأ في أوائل شهر أغسطس المقبل.

وأوضح عبدالغفار، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري إعفاء الطلاب الخمسين الأوائل بكل شعبة من شعب التعليم الفني من قواعد التوزيع الجغرافي تقديرًا لتفوقهم وتشجيعا لهم.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد القبول بالمعاهد والجامعات، هذا العام، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة كما هو متبع.

يشار إلى أن موعد التنسيق للجامعات والمعاهد العليا للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، يبدأ مباشرة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بـ 72 ساعة، من خلال ثلاث مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.