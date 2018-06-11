جامعة الأزهر تحيل 12 أستاذاً للتحقيق لمخالفتهم قواعد الامتحانات

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إحالة 12 أستاذاً للتحقيق بسبب عدم الالتزام بقواعد الامتحانات.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الاثنين، بمقر الإدارة بمدينة نصر، أن بعض الكليات انتهت من أعمال التصحيح، وتجرى حاليا مرحلة الرصد والمراجعة.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة أقر كتابة كلمة كفيف علي ورقة الإجابة في الامتحانات، حتي تتميز ورقة المكفوفين، ولا تتم مساواتهم بالمبصرين، نظرا لأن معه مرافق أثناء الامتحان، قد يكون خطه غير واضح.​