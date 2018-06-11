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الأنبا آرميا يشارك في حفل إفطار جامعة الأزهر

07:33 م الإثنين 11 يونيو 2018
الأنبا آرميا يشارك في حفل إفطار جامعة الأزهر

حفل إفطار جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

شارك الأنبا آرميا، الأسقف العام، رئيس المركز القبطي، في حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، بمقر الإدارة بمدينة نصر.

وشارك في حفل الإفطار، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات وبعض العاملين والموظفين.

وعقدت جامعة الأزهر، اجتماعا طارئا، عصر اليوم الاثنين، لبحث تعيين أوائل الدفعات ببعض الكليات.

الأنبا آرميا حفل إفطار جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر الشريف عباس شومان محمد المحرصاوي

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مصادر: مفاوضات مكثفة بين الرقابة وخالد يوسف لانهاء أزمة كارما
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