الأنبا آرميا يشارك في حفل إفطار جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

شارك الأنبا آرميا، الأسقف العام، رئيس المركز القبطي، في حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، بمقر الإدارة بمدينة نصر.

وشارك في حفل الإفطار، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات وبعض العاملين والموظفين.

وعقدت جامعة الأزهر، اجتماعا طارئا، عصر اليوم الاثنين، لبحث تعيين أوائل الدفعات ببعض الكليات.