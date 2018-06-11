عبد العال يرفع جلسات النواب لـ23 يونيو

كتب - أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسات البرلمان حتى الـ 23 من يونيو الجاري، بعد الموافقة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تضمنت 3 قوانيين:" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".

وهنأ عبد العال الصحفيين بمناسبة الانتهاء من قوانين تنظيم الصحافة، مؤكدا على أنه تمت بالتوافق، وبجهد كبير من الأعضاء بلجنة الإعلام، والجهات المختصة بالعمل الإعلامي والصحفي​