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عبد العال يرفع جلسات النواب لـ23 يونيو

04:52 م الإثنين 11 يونيو 2018
عبد العال يرفع جلسات النواب لـ23 يونيو

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسات البرلمان حتى الـ 23 من يونيو الجاري، بعد الموافقة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تضمنت 3 قوانيين:" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".

وهنأ عبد العال الصحفيين بمناسبة الانتهاء من قوانين تنظيم الصحافة، مؤكدا على أنه تمت بالتوافق، وبجهد كبير من الأعضاء بلجنة الإعلام، والجهات المختصة بالعمل الإعلامي والصحفي​

علي عبدالعال مجلس النواب الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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