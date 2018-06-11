البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر بمكتبه للتهنئة بعيد الفطر

كتب – محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها اليوم الاثنين، أن فضيلة الإمام الأكبر، وجه الشكر لقداسة البابا تواضروس على التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن زيارة قداسته اليوم تعد تجسيدًا لروح المحبة التي تجمع بين أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين، والذين تمكنوا من خلال وحدتهم من مواجهة جميع التحديات والتهديدات التي تستهدف وطنهم وفي مقدمتها الإرهاب.

وأشاد الإمام الأكبر، بالدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية وبالنتائج التي حققها في بث روح الوحدة الوطنية من خلال التواصل مع الشباب في المساجد والكنائس والأديرة والأندية والمراكز الشبابية، مؤكدًا أهمية إبراز النماذج الوطنية وتكريمها لتكون قدوة للشباب.

من جانبه، قال قداسة البابا تواضروس إن التلاحم بين المصريين في الأعياد والمناسبات المختلفة، أصبح من القيم والثوابت التي تميز أبناء المجتمع المصري، مضيفًا أن الأعمال والأنشطة الفنية والثقافية يجب أن تعمل على دعم هذه القيم النبيلة في المجتمع المصري، بدلًا من الأعمال الخارجة على قيم وثقافة الشعب المصري.​