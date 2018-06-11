رئيس "العاملين بالأخشاب": انتخابات مجالس الإدارة تشهد مناقسة قوية

كتبت-مروة شوقي:

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن بعض النقابات العامة تشهد منافسة قوية على منصب الرئاسة، لافتا إلى أن المنافسة ستكون أقوى على مستوى أعضاء النقابة كون الفرص متاحة بشكل كبير.

وأضاف الجمل، في تصريحات صحفية، على هامش فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة القوى العاملة، أن الانتخابات العمالية شهدت تغييرًا بنسبة كبيرة على مستوى اللجان النقابية بنسبة 65%، متوقعا أن تشهد انتخابات النقابات العامة تغيير بنسبة 40%.

وعن اتهام بعض مرشحي النقابات العامة، بتعنت نقاباتهم في عدم إتاحة الأوراق، قال:" هناك مواعيد للحصول على الأوراق الخاصة من النقابة، والتي تصادفت مع العطلات الإسبوعية في بعض الأحيان، إلا أن أغلب النقابات كانت متاحة لأعضائها لتقديم الأوراق الخاصة بهم، والمرشحين أعدوا أوراقهم قبل الموعد بفترات كافية".