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"النواب" يقر عدم الجمع بين مجلس الإدارة والتحرير في "تنظيم الصحافة"

03:59 م الإثنين 11 يونيو 2018
"النواب" يقر عدم الجمع بين مجلس الإدارة والتحرير في "تنظيم الصحافة"

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة 50 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تحظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتنص المادة على، لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

وجاء التعديل، بعد طلب النائب مصطفى بكري، عضو البرلمان، بإضافة جملة "إلا في حالات الضرورة" لاستثناء حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، التي تعتاد على الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، نظرا لطبيعة العمل.

مجلس النواب الهيئة الوطنية للصحافة علي عبدالعال قانون تنظيم الصحافة

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