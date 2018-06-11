"الفنون التطبيقية": لوجو المتحف الكبير تجاهل المضمون والهوية المصرية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية، بصفتها إحدى الهيئات القائمة على رعاية وتنمية مجال الفن والتصميم في مصر، اعتراضها الشديد على اللوجو الذي جرى اتخاذه كشعار للمتحف المصري الكبير والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي أمس الأحد 10 يونيو 2018.

وترى الجمعية، أن هذا الشعار يفتقر إلى أبسط قواعد تصميم الشعارات ولايوجد به أي مضمون ولا أي هوية تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتهيب الجمعية بالسادة أصحاب القرار بالمتحف المصري الكبير، الاستعانة بالشخصيات والجهات المتخصصة من كل من، أساتذة كليات الفنون التطبيقية والجميلة والجمعيات والهيئات العاملة في مجال الفن والتصميم، ووكالات الدعاية والإعلان المصرية المتميزة ومصممي الجرافيكس المحترفين، وما أكثر كل هؤلاء في مصر.

وتستشعر الجمعية أهمية هذا العمل الذي يعبر عن مصر أمام العالم أجمع فإنها تتقدم بمبادرة للتعاون مع المتحف المصري الكبير في تنظيم مسابقة عالمية كبرى للشعار يكون المحكمون فيها لجنة من أساتذة كليات الفنون التطبيقية والجميلة والجمعيات والهيئات المهتمة بالفن والتصميم والمتخصصين من وكالات الدعاية والإعلان .

وتدعو الجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية، كل المحترفين المتخصصين في هذا المجال للتواصل معها للمشاركة في هذا العمل الوطني.