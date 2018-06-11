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منع فيلم "كارما" يصل البرلمان.. و"عبدالعال" يتعهد ببحث الأسباب

03:47 م الإثنين 11 يونيو 2018
منع فيلم "كارما" يصل البرلمان.. و"عبدالعال" يتعهد ببحث الأسباب

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

تعهد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالبحث عن أسباب سحب ترخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، قائلا: "أعدكم بالبحث عن الدوافع وراء هذا القرار".

وانتقد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، سحب ترخيص فيلم المخرج خالد يوسف، والذي كان مقررا عرضه في عيد الفطر.

وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين: "أنا هنا اليوم لا أتكلم عن خالد يوسف، عضو مجلس النواب، ولكن أتحدث عنه كفنان ومخرج".

من جهته، أوضح أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، أن النائب سبق أن حصل على الترخيص بالفيلم، وقبل العرض الخاص بـ24 ساعة جرى إخطاره تليفونيا بسحب الترخيص.

علي عبدالعال فيلم كارما خالد يوسف مجلس النواب

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