السيسي عن تغيير الحكومة: "لازم نعطي الفرصة لبعضنا بما فيهم أنا"

كتبت-ياسمين محمد:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام كلمته بالحفل المقام بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، اليوم الاثنين، التحية والتقدير والاحترام، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، على الجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية.

وقال السيسي: "باسم كل المصريين أشكركم على الجهد الكبير الذي بذلتموه"، مشيرًا إلى أنه قبل استقالة الحكومة على الرغم من جهدها الواضح لأن التغيير هو طبيعة الحياة.

وتابع: "الناس هتقول لما بتشكرهم طب ليه بنعمل تغيير، أنا اتعودت إني أتكلم بصراحة، لازم نعطي الفرصة لبعضنا البعض، بما فيهم أنا، مش بقول لغيرنا، لكن لازم التغيير يبقى أمر طبيعي، فهنا الشكر والتحية واجبين ضروريين".