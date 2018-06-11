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    الرئيس السيسي يوجه التحية لعلماء الأزهر والأوقاف

    01:44 م الإثنين 11 يونيو 2018
    الرئيس السيسي يوجه التحية لعلماء الأزهر والأوقاف

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت- عايدة رضوان:

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، واصفًا إياهم بالعلماء المخلصين الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ويوضحون الدين الإسلامي السمح ونهجه الوسطي المعتدل، يتصدون للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف، ويعملون على إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية والمحبة بين الناس جميعًا.

    جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، خلال احتفالية ليلة القدر، المقامة اليوم الاثنين، لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

    وبدأت احتفالية ليلة القدر، والمنظمة من قبل وزارة الأوقاف بتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، وجرى تكريم عشرة من حفظة القرآن الكريم، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضي، والعاشر هو الفائز الأول في المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وشارك في الاحتفالية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

    السيسي الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ليلة القدر أحمد الطيب

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