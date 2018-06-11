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    الحكومة: إجازة عيد الفطر 3 أيام من "السبت إلى الاثنين"

    12:36 م الإثنين 11 يونيو 2018
    الحكومة: إجازة عيد الفطر 3 أيام من "السبت إلى الاثنين"

    المهندس شريف إسماعيل

    كتب- محمد غايات:

    أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر المبارك 3 أيامٍ، تبدأ من السبت 16 يونيو إلى الاثنين 18 يونيو.

    وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، قرارًا بالإجازة.

    وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن هذا القرار سارٍ على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام.

    مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر شريف إسماعيل

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