الحكومة: إجازة عيد الفطر 3 أيام من "السبت إلى الاثنين"

كتب- محمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر المبارك 3 أيامٍ، تبدأ من السبت 16 يونيو إلى الاثنين 18 يونيو.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، قرارًا بالإجازة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن هذا القرار سارٍ على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام.