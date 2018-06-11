يبدأ 5 صباحًا.. ننشر مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر

كتب- أحمد نجيب:

وجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، برفع حالة الطوارئ بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة؛ استعدادا لعيد الفطر المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أي معاناة عن كاهل المواطنين.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، طالب عرفات، باستمرار زيادة ساعات تشغيل القطارات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة غرفة العمليات وحل أي مشاكل تحدث في أسرع وقت بالإضافة إلى حسن التعامل مع جميع الركاب، والعمل على سرعة تذليل أي عقبات أو مشاكل خلال أيام العيد.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن مواعيد التشغيل خلال عيد الفطر المبارك، تبدأ من 5.30 صباحا وحتى الثانية صباحًا، بإجمالي عدد رحلات 1204 رحلات، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان - المرج إلى 392، بزمن تقاطر 5 دقائق.

وأضافت الشركة، أن رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب إلى 468 رحلة بزمن تقاطر 3 دقائق، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة والأهرام بمصر الجديدة إلى 344 رحلة بزمن تقاطر 5 دقائق.

وقال علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميًا خلال فترة التشغيل؛ لمتابعة أي مشاكل تحدث فوراً والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور.

وأوضح رئيس المترو، انتشار نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو والتي يبلغ عددها 20 نقطة إسعاف، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتادي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، موضحًا وجود 12 نقطة إسعاف بالخط الأول و6 نقاط بالخط الثاني ونقطتين بالخط الثالث.