وكيل القوى العاملة يكشف سبب ضعف الإقبال على الترشح لـ"النقابات العامة"

كتبت-مروة شوقي:

أرجع محمد عيسى، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات العمالية، ووكيل أول وزارة القوى العاملة، نسبة الإقبال الضعيفة على تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجالس إدارات النقابات العامة، اليوم الاثنين، لانشغال العاملين داخل المديريات ونقاباتهم العامة.

وتوقع عيسى، لمصراوي، اليوم، زيادة نسبة الإقبال بعد صلاة الظهر، وحتى منتصف اليوم، حتى يتسنى للجميع الانتهاء من دوامهم والحضور لمقر الوزارة.

وأضاف: "جرى فتح قاعتين وتخصيص الأولى لـ13 تصنيفًا نقابيًا، والثانية لـ14 تصنيفًا؛ لمنع التكدس والازدحام".

وبحسب عيسى، فإن ظهور وجوه جديدة داخل مجالس إدارات النقابات، سيكون نتيجة للتغييرات التي شهدتها انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية، والتي أسفرت عن مجموعة من الشباب تشارك بالعمل النقابي لأول مرة.

وتابع: "التغيير سنة الحياة ونتمنى دفع دماء شابة جديدة تثري العمل النقابي، بجانب القيادات النقابية التي تتمتع بالخبرات من النقابيين، بهدف خلق تنظيم نقابي قوي يدافع عن حقوق العمال في مصر".