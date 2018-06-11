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    "فرق صيانة وطواريء".. "الكهرباء" تستعد لعيد الفطر

    12:19 م الإثنين 11 يونيو 2018
    "فرق صيانة وطواريء".. "الكهرباء" تستعد لعيد الفطر

    الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع أكد فيها على ضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

    وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك؛ تحسبا لحدوث أي أعطال فنية طارئة بالمناطق التابعة للشركات، مؤكدا أنه يوجد بالشبكة الكهربائية فائض يتعدى الـ10 ألف ميجاوات.

    وأضاف حمزة، لمصراوي، الاثنين، أن الوزير طالب رؤساء الشركات خلال اجتماعه الأخير بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسئولى المحليات والأوقاف لتوفير ماكينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية، موضحا تشكيل فرق من الصيانة للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

    وأوضح أنه سيجري تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمناطق التجمعات وساحات الصلاة، من خلال التنسيق مع المحليات ووزارة الأوقاف.

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