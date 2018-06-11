الصحة: لا إصابات في حريق كنيسة شبرا الخيمة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي مصابين أو وفيات جراء الحريق الذي اندلع بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة فجر اليوم الإثنين.

وأضاف مجاهد فى تصريحات لمصراوي، أنه تم الدفع ب 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق تحسبا لوجود مصابين.

وأوضح أنه تمت السيطرة على الحريق من حيث الإطفاء والتبريد.

كان حريق هائل شب في كنيسة الأنبا مقار بمنطقة شبرا الخيمة، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.