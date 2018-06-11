 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

الصحة: لا إصابات في حريق كنيسة شبرا الخيمة

04:33 ص الإثنين 11 يونيو 2018
الصحة: لا إصابات في حريق كنيسة شبرا الخيمة

حريق كنيسة الانبا مقار

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي مصابين أو وفيات جراء الحريق الذي اندلع بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة فجر اليوم الإثنين.

وأضاف مجاهد فى تصريحات لمصراوي، أنه تم الدفع ب 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق تحسبا لوجود مصابين.

وأوضح أنه تمت السيطرة على الحريق من حيث الإطفاء والتبريد.

كان حريق هائل شب في كنيسة الأنبا مقار بمنطقة شبرا الخيمة، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وزارة الصحة حريق كنيسة شبرا الخيمة كنيسة الأنبا مقار سيارات إسعاف

الخبر التالى:

وزير الصحة يأمر برفع درجة الاستعداد بمستشفى ناصر بعد حريق كنيسة شبرا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان