بالصور- طارق شوقي يُوقع اتفاقيات تعاون مع شركات خاصة لدعم التعليم الفني

كتبت-ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة اتفاقيات تعاون مع شركات في القطاع الخاص للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار، "اتقدم..اتعلم...اشتغل"، وذلك اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

وشارك المؤتمر كل من: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى)، ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).

وقالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الاتفاقيات تهدف لإكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي.

وأوضحت عز خلال كلمتها بالمؤتمر، إن عدد المدارس التطبيقية في مصر وصل إلى 15 مدرسة سيستفيد منها 15 ألف طالب تتاح لهم فرصة التدريب على أحدث المهارات، والأولوية في التعيين في كبرى الشركات.

وأكدت عز على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة للنهوض بالتعليم الفني، مشيرة إلى أنه في ألمانيا يصل حجم الانفاق على التعليم الفني إلى 5 مليار يورو، بينما يشارك القطاع الخاص بـ7 مليار يورو.