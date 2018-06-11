محلب: مشروعات مصر الكبرى تحتاج لآلاف العمالة الماهرة

كتبت-ياسمين محمد:

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن النهوض بالتعليم الفني خطوة هامة على الطريق الصحيح، مؤكدا أن التعليم الفني هو طوق مصر الوحيد للنجاح وتنفيذ استراتيجية 2030.

وأضاف محلب، خلال كلمته بجلسة "دور الحكومة في تحفيز القطاع الخاص لدعم التنمية"، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، في إطار مبادرة صناع مصر للنهوض بالتعليم الفني تحت شعار: "اتقدم..اتعلم..اشتغل"، أن تعليم وتدريب الطالب وفق متطلبات سوق العمل يساعدنا على مواجهة تحديات العولمة.

وأكد محلب، على ضرورة ربط الاقتصاد بالتعليم وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030، قائلا: "لن يوجد استثمار بلا أيدي ماهرة، وعمالة فنية محترفة لجذب الاستثمارات، فمهما كان الموقع ممتاز والإمكانات هائلة، لابد من عمالة فنية مدربة، ولن يوجد صناعة مصدرة بلا أيدي عاملة ماهرة".

وقال مساعد رئيس الجمهورية للمشرعات القومية، إن المشروعات الكبرى التي تنجزها الدولة حاليا تحتاج إلى آلاف الأيادي العاملة في الصيانة والتشغيل.

وتابع: "مصر دولة شابة نصف مواطنيها من الشباب، إذا علمناهم جيدا سيكون لدينا ثروة كبيرة".

ونوه محلب إلى ضرورة اقتحام العمالة المصرية المدربة السوق العالمي، مضيفًا: "أمامنا فرصة ذهبية فمصر دولة شابة أمام دول كثيرة شاخت".

ولفت محلب إلى أن الدستور المصري به مادة صريحة تنص على التزام الدولة بدعم التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع فيه وفق معايير الدولة العالمية.

واختتم كلمته بأن إصلاح المفهوم الاجتماعي لدور التغليم الفني وخريجيه مسؤولية الجميع.

ووقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة اتفاقيات تعاون مع شركات في القطاع الخاص للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار، "اتقدم..اتعلم...اشتغل"، وذلك اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

وشارك المؤتمر كل من: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى)، ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).

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