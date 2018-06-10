مدبولي: مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة.. ومصادر: التغيير سيشمل 10 وزارات

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إن المشاورات بشأن تشكيل حكومته ما زالت مستمرة.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية نقلتها قناة "أون لايف"، أنه بمجرد الانتهاء من التشكيل سيتم عرضه على القيادة السياسية، وإعلانه للرأى العام.

ونقلت القناة، عن مصادر مسئولة أن التشكيل الجديد سيطال أكثر من 10 حقائب، مع زيادة عدد الحقائب المخصصة للسيدات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة، الخميس الماضي.

يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.​