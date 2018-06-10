حياة الدرديري توضح حقيقة بيع قناة الفراعين

القاهرة- مصراوي:

نفت الإعلامية حياة الدرديري مدير عام قناة الفراعين، ما تردد حول بيع القناة، مؤكدة أن العمل يجري على قدم وساق من أجل انطلاق قناة الفراعين في أعقاب عيد الفطر المبارك.

وأشارت الدرديري، في بيان لها الأحد، إلى أن البروتوكول الذي تم وضعه بين ياسر سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الحياة والعاصمة وبين الاعلامي الدكتور توفيق عكاشة القائم بعمل رئيس مجلس إدارة شركة فيرجينيا المالكة لمجموعة قنوات الفراعين يستهدف استخدام استديوهات مجموعة قنوات الحياة والعاصمة في البث التجريبي لقناة الفراعين الفضائية وأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول بيع القناة لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن ياسر سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الحياة والعاصمة تربطه علاقة أسرية قديمة مع أسرة الإعلامي توفيق عكاشة نظرا لأنهما من أبناء محافظة الدقهلية.

وكشفت عن أنه سيعقب انطلاق قناة الفراعين العامة بعد عيد الفطر مباشرة بفترة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر قناة الفراعين ميكس لتكون أول قناة فضائية عربية في تاريخ الإعلام العربي -بحسب البيان.

وأوضحت أنه سيتم بعد العيد إطلاق مجموعة من التسجيلات الصوتية القاريء الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد نجل أمام أئمة قراءة القرآن في العالم الإسلامي وأعظم من تلا القرآن في القرن العشرين الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

وأشار البيان إلى أن الدرديري ستتولى مهام منصبها كمديرا عاما لقناة الفراعين عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة حيث أن نجلتها تؤدي امتحانات الثانوية العامة.