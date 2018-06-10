"حماية المنافسة" يُلزم الفيفا ببث مباريات كأس العالم عبر التليفزيون المصري

القاهرة- مصراوي:

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا اتهم فيه "الفيفا" بالامتناع عن منح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 عبر التليفزيون الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا".

وذكر الجهاز في بيانه، أن الجهاز وردت له شكوى تتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمخالفة المادة 7 و8 من قانون حماية المنافسة، وتبين للجهاز من ظاهر الأوراق أن الاتحاد الدولي حرم منافسين شركة "بي إن" من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري، وأن الفيفا خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول.

وأوضح الجهاز أنه خاطب لجنة المنافسة بمنظمة "الكوميسا" التي تعد مصر عضوًا بها، لتعلق على تصرفات الفيفا بمخالفات لائحة المنافسة بالمنظمة، وإضرارها بحرية المنافسة داخل السوق المشتركة بمنظمة الكوميسا.