 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

"حماية المنافسة" يُلزم الفيفا ببث مباريات كأس العالم عبر التليفزيون المصري

09:23 م الأحد 10 يونيو 2018
"حماية المنافسة" يُلزم الفيفا ببث مباريات كأس العالم عبر التليفزيون المصري

الفيفا

القاهرة- مصراوي:

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا اتهم فيه "الفيفا" بالامتناع عن منح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 عبر التليفزيون الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا".

وذكر الجهاز في بيانه، أن الجهاز وردت له شكوى تتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمخالفة المادة 7 و8 من قانون حماية المنافسة، وتبين للجهاز من ظاهر الأوراق أن الاتحاد الدولي حرم منافسين شركة "بي إن" من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري، وأن الفيفا خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول.

وأوضح الجهاز أنه خاطب لجنة المنافسة بمنظمة "الكوميسا" التي تعد مصر عضوًا بها، لتعلق على تصرفات الفيفا بمخالفات لائحة المنافسة بالمنظمة، وإضرارها بحرية المنافسة داخل السوق المشتركة بمنظمة الكوميسا.

unnamed

جهاز حماية المنافسة الفيفا مباريات كأس العالم التليفزيون المصري

الخبر التالى:

مدبولي: مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة.. ومصادر: التغيير سيشمل 10 وزارات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان