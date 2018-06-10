السيسي: بحثنا إنشاء منطقة صناعية مصرية كبرى في إثيوبيا

كتب- عمر مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنشاء منطقة اقتصادية مصرية كبرى في إثيوبيا، وزيادة الاستثمارات هناك.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم بقصر الاتحادية: "تباحثنا حول جهود التوصل لاتفاق نهائي لحل أزمة سد النهضة".

وأوضح الرئيس أنه أبدى لرئيس الوزراء الإثيوبي أن نهر النيل هو شريان الحياة "الوحيد" للشعب المصري ويسهم في تحقيق التنمية لشعب مصر -مؤكدًا له- على مدار السنوات الأربع الماضية، تعاون مصر وإثيوبيا يأتي من أجل مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف، وأضاف: قطعنا شوطًا مهمًا في هذا التفاهم.

وتابع: "من واقع العلاقات الخاصة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمع بينهما، يستحق منا العمل، فنحن أشبه بشعب واحد، وسنواصل جهودنا للتوصل إلى التفاهم النهائي بما يخدم مصالح الجميع".